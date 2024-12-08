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Больше масштабных фестивалей и мест отдыха появится в края благодаря федеральной поддержке

Региональное министерство туризма подготовило заявку на получение единой субсидии. Средства будут направлены на развитие отрасли в регионе. Отметим, федеральная поддержка оказывается субъектам страны в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Пресс-служба администрации Хабаровска

«В этом году на развитие туризма наш регион получил почти 73,5 млн рублей. Эти средства направлены на развитие туристской инфраструктуры и повышение качества туристических услуг, а также организацию и проведение событийных мероприятий. Главный показатель результативности выбранных направлений — прирост туристских поездок. Согласно оперативным данным Росстата, турпоток в Хабаровский край показывает устойчивый рост. За январь-октябрь 2024 года показатель превысил 1 млн 147 тысяч поездок, что на 50 тысяч поездок больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказали в профильном ведомстве.

В министерстве отметили, что в следующем году работа по текущим направлениям продолжится. Будут создаваться новые места отдыха, оказываться поддержка турбизнесу, проводиться масштабные фестивали и уличные праздники для жителей и гостей края.

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