В Уфе две полосы на Восточном выезде будут скоростными. Водители смогут проезжать по ним без остановки. Об этом сообщили в Минтрансе РБ.
По данным ведомства, нововведение заработает 9 декабря. Крайние левые полосы на пункте взимания платы (ПВП) в обоих направлениях будут скоростными. Над такими полосами на ПВП будут установлены специальные знаки на зеленом фоне. Без остановок по ним смогут проезжать обладатели специальных устройств бесконтактной оплаты за проезд.
«При использовании выделенных транспондерных полос водителям потребуется лишь снизить скорость до 30 км/ч. Соответственно, время прохождения пункта взимания платы по такой полосе в среднем в 8 раз быстрее, чем при проезде через полосы с кассиром-оператором», — рассказала и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.
Отметим, что автолюбители с транспондерами смогут проехать по другим полосам, предназначенным для проезда с возможностью оплаты наличными и банковскими картами. Над такими полосами движения будут установлены знаки на желтом фоне. В этом случае водителям необходимо выполнить остановку перед шлагбаумом. К слову, стоимость транспондера составляет от 4 тысяч рублей.