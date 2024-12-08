В Уфе две полосы на Восточном выезде будут скоростными

Отметим, что автолюбители с транспондерами смогут проехать по другим полосам, предназначенным для проезда с возможностью оплаты наличными и банковскими картами. Над такими полосами движения будут установлены знаки на желтом фоне. В этом случае водителям необходимо выполнить остановку перед шлагбаумом. К слову, стоимость транспондера составляет от 4 тысяч рублей.