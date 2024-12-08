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Семья из Крыма награждена орденом «Родительская слава»

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из восемнадцати регионов страны, в том числе присвоил звания «Мать-героиня» и орден «Родительская слава». В их числе — крымская семья Черных.

Источник: РИА "Новости"

Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Орден ежегодно вручается нескольким семьям из разных регионов России, воспитавшим семь и более детей.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание “Мать-героиня” Гордиевич Лидии Николаевне, Калининградская область, Ильяшенко Марии Евгеньевне, город Москва, Майсуиовой Луизе Феликсовне, Рязанская область, Прониной Марии Ивановне, Тамбовская область, Хрулёвой Светлане Васильевне, Чувашская республика», — говорится в документе.

Кроме того, орденом «Родительская слава» награждена семья Вячеслава и Дарьи Беляевых из Пензенской области, Виталия и Нины Грошаевых, а также Николая и Эльвиры Щукиных из Чувашии, Анны и Александра Локайчуков из Еврейской АО, Валентины и Евгения Черных из Крыма, Андрея и Елизаветы Янцен из Республики Саха (Якутия).

Медалью ордена «Родительская слава» награждены многодетные родители из Москвы, Московской области, Башкортостана, Свердловской, Рязанской, Псковской, Тюменской, Кировской, Новосибирской и Мурманской областей, а также из Республики Чувашия и Еврейской АО.