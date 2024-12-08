Минюстиции Беларуси проверяет службы «одно окно» тайным посетителем

Заместитель министра юстиции Валентина Якимович рассказала БелТА о проверках служб «одно окно» тайным посетителем.
Якимович отметила эффект внезапности, и поэтому даты командировок специалистов Минюстиции не предусматриваются заранее, чтобы регионы не были ориентированы на приезд министерства.
Объясняя специфику формата тайного посетителя для службы «одно окно», замминистра рассказала:
— В данном случае специалист ведомства приезжает в службу «одно окно», заходит под видом обычного гражданина и обращается за осуществлением административной процедуры, просит консультацию. Это основной момент, для чего мы его ввели, потому что задача службы — максимально проконсультировать заинтересованное лицо, уточнить, какой пакет документов ему нужен и может ли он решить в рамках этой административной процедуры свои вопросы.
Якимович сказала, что эксперимент с тайным посетителем идет второй год. Только за 2023 год было более 70 подобных выездов. И изначально было немало случаев, когда граждан в службе «одно окно» отправляли в уполномоченный орган, в комитет по труду, требовали лишние документы. Но в данный момент, по словам чиновницы, это единичные случаи.
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