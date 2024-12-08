Минюстиции Беларуси проверяет службы «одно окно» тайным посетителем

— В данном случае специалист ведомства приезжает в службу «одно окно», заходит под видом обычного гражданина и обращается за осуществлением административной процедуры, просит консультацию. Это основной момент, для чего мы его ввели, потому что задача службы — максимально проконсультировать заинтересованное лицо, уточнить, какой пакет документов ему нужен и может ли он решить в рамках этой административной процедуры свои вопросы.