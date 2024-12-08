Лукашенко обратился к Алисе Фрейндлих, сказав о ее невероятной внутренней силе

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем, который она отмечает 8 декабря, сообщили в пресс-службе президента.
В поздравлении говорится: «Благодаря уникальному дарованию, трудолюбию и невероятной внутренней силе Вы достигли профессиональных высот, завоевали искреннюю любовь публики».
Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. Несмотря на почтенный возраст, Алиса Бруновна регулярно выходит на сцену.
Александр Лукашенко отметил, что актриса «вписала множество ярких страниц в историю театрального искусства и кинематографии». Он подчеркнул, что в Беларуси Алису Фрейндлих знают и ценят «как глубоко увлеченного любимым делом человека, талант и многогранный опыт которого служат культурному обогащению и укреплению белорусско-российской дружбы».
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