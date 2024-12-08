Лукашенко обратился к Алисе Фрейндлих, сказав о ее невероятной внутренней силе

Александр Лукашенко отметил, что актриса «вписала множество ярких страниц в историю театрального искусства и кинематографии». Он подчеркнул, что в Беларуси Алису Фрейндлих знают и ценят «как глубоко увлеченного любимым делом человека, талант и многогранный опыт которого служат культурному обогащению и укреплению белорусско-российской дружбы».