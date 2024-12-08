Новогодняя площадка на Нижегородской ярмарке откроется 28 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
На Ярмарочной площади заработают каток с прокатом коньков, ярмарочный базар, карусель, печь, фотозоны. На улице будут организованы игры с аниматорами, интерактивные представления и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, а в домиках — творческие мастер-классы.
«Нижегородская ярмарка уже стала символом Нового года в нашем городе. Сюда приходят за настроением, за ощущением праздника. Ярмарочная площадь воплощает в себе традиции народных гуляний, теплоту русской печи, краски рождественского базара. Приглашаем всех нижегородцев и гостей за 100% настоящей зимой!», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.
На ярмарочном базаре можно будет найти сувениры, подарки и угощения от нижегородских мастеров. Заработает фуд-корт, а кафе русской кухни «Самоварная» (Главный ярмарочный дом, правое крыло) презентует специальное зимнее меню.
«Согласно ярмарочным приметам, зима приходит в город, когда открывается новогодняя площадка Нижегородской ярмарки. Я надеюсь, что в этом году погода не подведет, и приглашаю всех к нам кататься на коньках, гулять, смотреть театральные представления, греться и сушить варежки у печки, в общем, делать все то, за что мы любим зиму», — подчеркнула генеральный директор Нижегородской ярмарки Елизавета Зубакина. «Уже совсем скоро начнет работу один из самых красивых и любимых нижегородцами зимних катков у здания Нижегородской ярмарки. Как всегда, гости смогут не просто покататься на коньках, но и по-настоящему почувствовать атмосферу праздника. Локация будет украшена в стилистике художественных промыслов, на ней пройдут театрализованные представления и мастер-классы для всей семьи, посетители смогут приобрести праздничные сувениры и угоститься городецким пряником», — поделился мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Он подчеркнул, что этой зимой в Нижнем Новгороде будут подготовлены более 40 ледовых катков, а новогодние каникулы пройдут под эгидой благотворительного фестиваля «Горьковская Ёлка», мероприятия которого запланированы на известных городских локациях, в парках и учреждениях культуры.
Фестиваль «Новый год на Ярмарке» пройдет при поддержке правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода.
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