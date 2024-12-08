Новогодняя площадка на Нижегородской ярмарке откроется 28 декабря

«Согласно ярмарочным приметам, зима приходит в город, когда открывается новогодняя площадка Нижегородской ярмарки. Я надеюсь, что в этом году погода не подведет, и приглашаю всех к нам кататься на коньках, гулять, смотреть театральные представления, греться и сушить варежки у печки, в общем, делать все то, за что мы любим зиму», — подчеркнула генеральный директор Нижегородской ярмарки Елизавета Зубакина. «Уже совсем скоро начнет работу один из самых красивых и любимых нижегородцами зимних катков у здания Нижегородской ярмарки. Как всегда, гости смогут не просто покататься на коньках, но и по-настоящему почувствовать атмосферу праздника. Локация будет украшена в стилистике художественных промыслов, на ней пройдут театрализованные представления и мастер-классы для всей семьи, посетители смогут приобрести праздничные сувениры и угоститься городецким пряником», — поделился мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.