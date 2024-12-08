В Омск приехал попред президента Серышев

Как рассказал Виталий Хоценко, в следующем году Омская область продолжит участие во всех уже действующих нацпроектах и примет участие в новых. Среди последних — программа модернизации коммунальной инфраструктуры. На эти цели в течение трех лет региону будет выделено из федерального бюджета 1, 9 млрд рублей.