В Омск приехал попред президента Серышев

В Омск с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев. С губернатором Омской области Виталием Хоценко они обсудили реализацию национальных проектов и строительство масштабных социальных и транспортных объектов.
Как рассказал Виталий Хоценко, в следующем году Омская область продолжит участие во всех уже действующих нацпроектах и примет участие в новых. Среди последних — программа модернизации коммунальной инфраструктуры. На эти цели в течение трех лет региону будет выделено из федерального бюджета 1, 9 млрд рублей.
Также Омская область получит федеральные средства на капитальный ремонт девяти колледжей, шестнадцати детских садов и 71 школы, кроме того, продолжится строительство учреждений образования.
Помимо этого, глава региона и представитель президента обсудили строительство важнейших для области транспортных и социальных объектов: аэропорта «Омск — Федоровка», Северного обхода, операционного центра Клинико-хирургического медицинского центра.