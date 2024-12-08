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В СК РФ проверят информацию об избиении подростка в школе Ростовской области

В одной из школ Ростовской области старшеклассники избили ученика младших классов.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК России поручил представить доклад по информации об избиении несовершеннолетнего в школе в Ростовской области. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 8 декабря.

В социальных сетях появилась информация, что в одной из школ Ростовской области ученики старших классов избили младшеклассника. Происшествием заинтересовались следователи.

— Следственными органами СК России по данному факту организована процессуальная проверка по статье «Халатность», — говорится в сообщении.

Председатель СК России поручил руководителю СУ по Ростовской области доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах, а также дать правовую оценку действиям нападавших подростков.