В СК РФ проверят информацию об избиении подростка в школе Ростовской области

Председатель СК России поручил представить доклад по информации об избиении несовершеннолетнего в школе в Ростовской области. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 8 декабря.
В социальных сетях появилась информация, что в одной из школ Ростовской области ученики старших классов избили младшеклассника. Происшествием заинтересовались следователи.
— Следственными органами СК России по данному факту организована процессуальная проверка по статье «Халатность», — говорится в сообщении.
Председатель СК России поручил руководителю СУ по Ростовской области доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах, а также дать правовую оценку действиям нападавших подростков.