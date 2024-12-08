Стало известно, кто назначен директором Иркутского филиала СО РАН

Директором Иркутского филиала СО РАН избран Дмитрий Гладкочуб. Как сообщили в Иркутском филиале Сибирского отделения РАН, выборы директора филиала состоялись 6 декабря 2024 года.
Дмитрий Гладкочуб назначен директором Иркутского филиала СО РАН: биография.
Игорь Вячеславович Бычков руководил Иркутским филиалом СО РАН с 15 октября 2019 года по решению Президиума Сибирского отделения РАН. 19 декабря 2019 года был избран на должность директора Академическим собранием.
— 6 декабря 2024 года в Институте земной коры СО РАН состоялось Академическое собрание Иркутского филиала Сибирского отделения РАН. В рамках мероприятия директор ИрФ СО РАН академик Игорь Вячеславович Бычков представил отчет о работе ИрФ СО РАН за 2020−2024 годы, — говорится в сообщении.
После состоялись выборы директора филиала на следующие пять лет. Большинством голосов директором ИрФ СО РАН избран член-корреспондент РАН Дмитрий Петрович Гладкочуб.