Стало известно, кто назначен директором Иркутского филиала СО РАН

— 6 декабря 2024 года в Институте земной коры СО РАН состоялось Академическое собрание Иркутского филиала Сибирского отделения РАН. В рамках мероприятия директор ИрФ СО РАН академик Игорь Вячеславович Бычков представил отчет о работе ИрФ СО РАН за 2020−2024 годы, — говорится в сообщении.