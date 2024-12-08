В Москве из-за снегопада призвали пользоваться общественным транспортом

«Для поездок по возможности используйте городской транспорт», — говорится в сообщении департамента транспорта столицы. Здесь отмечают, что если поездок на автомобиле все же не избежать, то водители должны соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких ускорений и торможений, не отвлекаться на телефон во время движения. «Это сделает поездку безопасной для вас и других участников движения», — подчеркивают в ведомстве через свой официальный Telegram-канал. Особо столичные транспортники указывают на необходимость снижения скорости вблизи пешеходных переходов.
Ранее в комплексе городского хозяйства мэрии также сообщали, что работники коммунальных служб повсеместно ведут работы по очистке от снега улиц, тротуаров, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, к станциям метро и дворовых территорий. «Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы», — отмечали в комплексе через официальный Telegram-канал и также просили автомобилистов быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Между тем сильный снегопад местами по Москве и Подмосковью продолжается. До 21:00 мск в столичном регионе сохраняется желтый уровень погодной опасности, связанный с гололедом. «Такой уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия», — пояснили в Гидрометцентре РФ. По их данным, осадки в виде снега и мокрого снега сохранятся в течение всего дня при температуре воздуха от минус 2 градусов до нуля в Москве и от минус 4 градусов до плюс 1 градуса — в Подмосковье. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5−10 м/с.