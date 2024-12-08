В Москве из-за снегопада призвали пользоваться общественным транспортом

Между тем сильный снегопад местами по Москве и Подмосковью продолжается. До 21:00 мск в столичном регионе сохраняется желтый уровень погодной опасности, связанный с гололедом. «Такой уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия», — пояснили в Гидрометцентре РФ. По их данным, осадки в виде снега и мокрого снега сохранятся в течение всего дня при температуре воздуха от минус 2 градусов до нуля в Москве и от минус 4 градусов до плюс 1 градуса — в Подмосковье. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5−10 м/с.