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К жителям Башкирии обратились с предупреждением

Из-за изменения погоды в ГИБДД Башкирии попросили соблюдать осторожность.

Источник: Комсомольская правда

Автомобилистов и пешеходов Башкирии предупредили об изменении погодных условий. Соответствующее объявление опубликовали в Госавтоинспекции республики.

В ведомстве предупредили, что в регионе наступят холодные дни, из-за перемены температуры на дорогах образуется гололед, ожидается также туман и ухудшение видимости.

В таких условиях рекомендуется соблюдать скоростной режим, не совершать обгоны, избегать резких маневров.

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