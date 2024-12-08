К жителям Башкирии обратились с предупреждением

Автомобилистов и пешеходов Башкирии предупредили об изменении погодных условий. Соответствующее объявление опубликовали в Госавтоинспекции республики.
В ведомстве предупредили, что в регионе наступят холодные дни, из-за перемены температуры на дорогах образуется гололед, ожидается также туман и ухудшение видимости.
В таких условиях рекомендуется соблюдать скоростной режим, не совершать обгоны, избегать резких маневров.
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