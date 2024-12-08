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На трассе в Башкирии под колесами погиб неизвестный мужчина

Известны первые подробности гибели пешехода.

Источник: Комсомольская правда

В Уфимском районе выясняют обстоятельства ДТП с погибшим. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии.

По предоставленным данным, 8 декабря утром на 16 км дороги Уфа-Чишмы 46-летняя женщина за рулем «Джели Монджара» сбила пешехода, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате мужчина от полученных травм скончался на месте. В настоящий момент его личность все еще не установлена. На вид ему около 70 лет. Подробности случившегося уточняются.

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