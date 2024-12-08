Бросалась под колеса авто и звала за собой. В Бурятии собака ради спасения девяти щенков вышла за помощью к людям

Трогательная история произошла в Улан-Удэ Бурятии. В поселке Восточный собака по кличке Рыжая вышла к людям ради спасения своих щенков от голодной и холодной смерти. На помощь ей пришла волонтер фонда «Собака счастья» Екатерина. Женщина два раза в сутки ездит в гараж кормить другую спасенную собаку и в один из дней на дорогу прямо перед авто выбежала Рыжая. Животное бросалось под колеса и звало за собой.
— Я увидела, что кормящая она. Но не могла понять, что где щенки? Я ее покормлю, и она какими-то окольными путями убежит. И вот так вот несколько дней было. А, наверное, день на четвертый она отбежала, остановилась и сидит, смотрит на меня, — рассказывает Екатерина.
Щенки сейчас ещё маленькие и не несут угрозы. Фото: фонд «Собака Счастья».
Волонтер поняла, что животное пытается, что-то показать и стала осторожно подходить. Пройдя немного Екатерина увидела свору щенков. 10 собак высунули носы из самодельной будки и с интересом наблюдали за гостьей.
— Еще с одной женщиной мы как бы распределили дежурство. То есть я утром кормлю, а вечером она. Ну, естественно, им нужен дом. Щенки растут, плюс скоро морозы начнутся. Также есть риск образования стаи, — поделилась волонтер.
Животное бросалось под колеса и звало за собой. Фото: фонд «Собака Счастья».
Щенки сейчас ещё маленькие и не несут угрозы. По размерам им не больше двух месяцев. Сейчас потомству ищут добрые руки. Волонтеры готовы помочь с доставкой и стерилизацией. Главное пристроить выводок Рыжей. Кстати, Екатерина считает, что собака домашняя, нет диковатости, которой отличаются уличные псы. Спокойно подходит и даже дает себя погладить.
Пока добрые и любящие руки не нашлись, щенкам утеплили будку соломой и организовали горячее питание. Фото: фонд «Собака Счастья».
Правда есть проблема, вывод большой и всех пристроить возможно не получится. Быстрее разберут кобелей, в частные дома. Некоторые считают, что с ними меньше хлопот: не нужна стерилизация, да и потомство не принесут. Пока добрые и любящие руки не нашлись, щенкам утеплили будку соломой и организовали горячее питание — женщины сами варят кашу.