Бросалась под колеса авто и звала за собой. В Бурятии собака ради спасения девяти щенков вышла за помощью к людям

— Я увидела, что кормящая она. Но не могла понять, что где щенки? Я ее покормлю, и она какими-то окольными путями убежит. И вот так вот несколько дней было. А, наверное, день на четвертый она отбежала, остановилась и сидит, смотрит на меня, — рассказывает Екатерина.