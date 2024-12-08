Эйсмонт сказала, что идея провести шоу «Время наших побед» принадлежит Лукашенко

«Одним из вдохновителей этого шоу у нас в Беларуси стала олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которая привезла в марте этого года к нам свое шоу, и которое, по многочисленным отзывам, очень понравилось зрителям», — отметила Наталья Эйсмонт.