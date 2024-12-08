Эйсмонт сказала, что идея провести шоу «Время наших побед» принадлежит Лукашенко

На «Минск-Арене» прошло шоу «Время наших побед», которое было организовано по идее и поручению президента Беларуси, рассказала журналистам пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, пишет БелТА.
Она отметила, что ранее в Беларуси делали гала-шоу по видам спорта, но в последнее время таких мероприятий не проводилось.
«Одним из вдохновителей этого шоу у нас в Беларуси стала олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которая привезла в марте этого года к нам свое шоу, и которое, по многочисленным отзывам, очень понравилось зрителям», — отметила Наталья Эйсмонт.
Она сообщила, что эта история подтолкнула к мысли, что такие представления надо возродить, показав «все самое лучшее, красивое из спорта».
«Это была идея президента целиком и полностью. Задумка президента и поручение, скажем так», — сказала Эйсмонт.
Она подчеркнула, что «если все сложится, шоу будет иметь продолжение».
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