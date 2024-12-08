Зима не придет? Рябов о погоде на неделю с 9 по 15 декабря

В начале недели атмосферные фронты, приходящие с запада Европы, будут влиять на погодные условия. В понедельник осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются на большей части территории, а во вторник — в южных и восточных районах. Местами возможен туман и гололедица на дорогах. Влажность воздуха достигнет 70%, ветер будет умеренным, дующим с севера. Ночью температура будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем в понедельник ожидается температура от минус 1 до плюс 4 градусов, а во вторник — от минус 3 до плюс 3 градусов.