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Зима не придет? Рябов о погоде на неделю с 9 по 15 декабря

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая декада декабря подходит к завершению, но настоящие зимние условия все еще не установились. На следующей неделе зимы также не стоит ожидать, так как декабрь продолжит осенние тенденции. Продолжится взаимодействие арктических и атлантических воздушных масс, что приведет к череде пасмурных, сырых и ветреных дней. Погода будет изменчивой, с температурой выше нормы на 1−3 градуса. Об этом рассказал синоптик Дмитрий Рябов в программе «Метеогид» на ОНТ.

Сейчас в Олбани: +1° 6 м/с 59% 745 мм рт. ст. -1°

В начале недели атмосферные фронты, приходящие с запада Европы, будут влиять на погодные условия. В понедельник осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются на большей части территории, а во вторник — в южных и восточных районах. Местами возможен туман и гололедица на дорогах. Влажность воздуха достигнет 70%, ветер будет умеренным, дующим с севера. Ночью температура будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем в понедельник ожидается температура от минус 1 до плюс 4 градусов, а во вторник — от минус 3 до плюс 3 градусов.

Середина недели пройдет под влиянием области высокого атмосферного давления и влажных воздушных масс с Балтийского моря. Прогнозируется облачная погода без значительных осадков. Ветер будет дуть с запада со средней скоростью, а влажность воздуха достигнет 80%. Ночью и утром возможны туман и слабый гололед.

В среду ночью температура воздуха варьируется от 0 градусов на западе до минус 9 градусов на северо-востоке, а днем поднимется до плюс 4 градусов.

Во второй половине недели погоду определит антициклон над Черным морем, ожидается облачность с прояснениями и отсутствие осадков. Ветер будет умеренным западным, влажность воздуха составит до 80%. Ночью температура будет около 0 градусов, а в дневные часы в четверг — от 0 до плюс 5 градусов, в пятницу — от минус 1 до плюс 4 градусов.

В предстоящие выходные дни атмосферный фронт с запада Европы принесет облачность и осадки различного характера в большинстве регионов. Ветер будет дуть с северо-востока и востока с сильными порывами, возможен туман ночью и утром. Влажность воздуха достигнет 90%. Ночью температура будет колебаться от минус 2 до плюс 2 градусов, а в середине дня в субботу — от минус 1 до плюс 4 градусов, в воскресенье — также от минус 1 до плюс 4 градусов.