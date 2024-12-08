Зима не придет? Рябов о погоде на неделю с 9 по 15 декабря

В начале недели атмосферные фронты, приходящие с запада Европы, будут влиять на погодные условия. В понедельник осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются на большей части территории, а во вторник — в южных и восточных районах. Местами возможен туман и гололедица на дорогах. Влажность воздуха достигнет 70%, ветер будет умеренным, дующим с севера. Ночью температура будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем в понедельник ожидается температура от минус 1 до плюс 4 градусов, а во вторник — от минус 3 до плюс 3 градусов.
Середина недели пройдет под влиянием области высокого атмосферного давления и влажных воздушных масс с Балтийского моря. Прогнозируется облачная погода без значительных осадков. Ветер будет дуть с запада со средней скоростью, а влажность воздуха достигнет 80%. Ночью и утром возможны туман и слабый гололед.
В среду ночью температура воздуха варьируется от 0 градусов на западе до минус 9 градусов на северо-востоке, а днем поднимется до плюс 4 градусов.
Во второй половине недели погоду определит антициклон над Черным морем, ожидается облачность с прояснениями и отсутствие осадков. Ветер будет умеренным западным, влажность воздуха составит до 80%. Ночью температура будет около 0 градусов, а в дневные часы в четверг — от 0 до плюс 5 градусов, в пятницу — от минус 1 до плюс 4 градусов.
В предстоящие выходные дни атмосферный фронт с запада Европы принесет облачность и осадки различного характера в большинстве регионов. Ветер будет дуть с северо-востока и востока с сильными порывами, возможен туман ночью и утром. Влажность воздуха достигнет 90%. Ночью температура будет колебаться от минус 2 до плюс 2 градусов, а в середине дня в субботу — от минус 1 до плюс 4 градусов, в воскресенье — также от минус 1 до плюс 4 градусов.