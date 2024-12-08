AzChike заявил, что Ламар уже имел его в виду, когда только сочинял Peekaboo

Рэпер AzChike рассказал, что Кендрик Ламар планировал записать с ним трек Peekaboo еще тогда, когда только придумывал его. Песня вошла в шестой студийный альбом Ламара GNX, который тот неожиданно выпустил 22 ноября.
AzChike также поделился, что изначально композиция должна была быть дольше. «Я думаю, что он (Кендрик Ламар — прим. ред.) сделал это просто для того, чтобы было с чем работать», — пояснил он во время эфира радиостанции Power 106.
Кроме этого, рэпер признался, что строчки из припева еще при первом прослушивании показались ему очень быстрыми: «Это была скороговорка».
Ранее молодой калифорнийский исполнитель Lefty Gunplay, появившийся на пластинке GNX, намекнул, что Кендрик Ламар готовит делюкс-издание своего недавнего альбома-сюрприза.