Усиление морозов ожидается в Челябинской области: ночью до минус 29, днем — 14

По информации синоптиков, в понедельник удержится переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог образуется гололедица.
Ветер южный, юго-западный, его скорость 2−7 м/с, завтра днем локально порывы до 12 м/с.
«Температура воздуха 9 декабря ночью минус 17−22, в низинах — до 29 мороза, днем — минус 6−11, в горах и низинах — до 14 градусов», — говорится в комментарии.
Напомним, минувшей ночью столбики термометров в юго-западной половине упали до минус 28.
Непосредственно в Челябинске в понедельник без осадков, предстоящей ночью минус 18−20, завтра днем — минус 7−9. Ветер южный, юго-западный, ночью его скорость 2−7 м/с, днем — 3−8 м/с.