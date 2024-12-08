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Усиление морозов ожидается в Челябинской области: ночью до минус 29, днем — 14

Усиление морозов ожидается в Челябинской области: ночью до минус 29, днем — 14 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Олбани: -1° 6 м/с 86% 746 мм рт. ст. -1°

По информации синоптиков, в понедельник удержится переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог образуется гололедица.

Ветер южный, юго-западный, его скорость 2−7 м/с, завтра днем локально порывы до 12 м/с.

«Температура воздуха 9 декабря ночью минус 17−22, в низинах — до 29 мороза, днем — минус 6−11, в горах и низинах — до 14 градусов», — говорится в комментарии.

Напомним, минувшей ночью столбики термометров в юго-западной половине упали до минус 28.

Непосредственно в Челябинске в понедельник без осадков, предстоящей ночью минус 18−20, завтра днем — минус 7−9. Ветер южный, юго-западный, ночью его скорость 2−7 м/с, днем — 3−8 м/с.