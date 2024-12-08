Более тонны подозрительных пельменей уничтожили в Челябинской области

По итогам было выяснено, что перевозка продукции из Увельского района в Челябинск осуществлялась без обязательных ветеринарно-сопроводительных документов.
Кроме того, в пресс-службе ведомства отмечают, что индивидуальный предприниматель-производитель совершил уже 142 похожих нарушения. Чаще всего он оформляет необходимые документы уже после начала перевозки груза без обязательного досмотра продукции.
ИП выдано предостережение о недопустимости правонарушений. Вся продукция неизвестного состава уничтожена предпринимателем собственными силами.