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Более тонны подозрительных пельменей уничтожили в Челябинской области

Сотрудники уральского межрегионального управления Россельхознадзора проверили автомобиль, который перевозил порядка 1,1 тонны мясных полуфабрикатов.

По итогам было выяснено, что перевозка продукции из Увельского района в Челябинск осуществлялась без обязательных ветеринарно-сопроводительных документов.

Кроме того, в пресс-службе ведомства отмечают, что индивидуальный предприниматель-производитель совершил уже 142 похожих нарушения. Чаще всего он оформляет необходимые документы уже после начала перевозки груза без обязательного досмотра продукции.

ИП выдано предостережение о недопустимости правонарушений. Вся продукция неизвестного состава уничтожена предпринимателем собственными силами.

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