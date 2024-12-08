Слабый и истощенный: известна судьба брошенного молодыми родителями из Уфы младенца

История началась с того момента, когда в полицию обратилась уфимка, рассказав, что ее 21-летний внук ушел из дома в октябре и не вернулся. По ее словам, у пропавшего остался девятимесячный сын. Когда правоохранители зашли в квартиру на Степана Кувыкина, то установили, что родители младенца ушли из дома около месяца назад и пропали.