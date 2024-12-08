Слабый и истощенный: известна судьба брошенного молодыми родителями из Уфы младенца

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о расследовании дела о противоправных действиях в отношении младенца, которого нашли истощенным в квартире на Степана Кувыкина в Уфе.
Ушли и бросили.
История началась с того момента, когда в полицию обратилась уфимка, рассказав, что ее 21-летний внук ушел из дома в октябре и не вернулся. По ее словам, у пропавшего остался девятимесячный сын. Когда правоохранители зашли в квартиру на Степана Кувыкина, то установили, что родители младенца ушли из дома около месяца назад и пропали.
Заботу о малыше взяла на себя прабабушка, которая и обратилась в полицию с заявлением об исчезновении. Позже выяснилось, что мальчика оставляли одного неоднократно. Это сказалось на его развитии — худой и маленький. Кроме того, младенец был сильно истощен.
Родителей полицейским удалось найти, сейчас с ними проводятся следственные действия. Что касается самого малыша, то его передали органам опеки.
Возбуждено дело.
По факту случившегося в СК Башкирии возбудили уголовное дело. Сейчас к расследованию присоединился и глава Центрального аппарата Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Руководитель ведомства поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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