Омск ждет похолодание и снег

Во вторник, 10 декабря, температура воздуха составит от −13 до −22 градусов. Со среды, 11 ноября, максимальная отметка на градуснике составит −4 градуса, минимальная — −11. Также начиная со среды 11 декабря и вплоть до воскресенья 15 декабря в Омске будет идти снег. Максимальное количество осадков ожидается в среду.