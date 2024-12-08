Омск ждет похолодание и снег

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе погода в Омске будет нестабильной. Температурные качели будут колебаться в пределах от −28 до −4.
Так, по прогнозу Обь-Иртышского УГМС рабочая неделя в Омске начнется с резкого похолодания — до −23—-28 градусов.
Более щадящий прогноз на понедельник, 9 декабря: до −17—-23, выдает сервис Cismeteo. Далее, по данным того же сервиса, в Омске наступит ощутимое потепление.
Во вторник, 10 декабря, температура воздуха составит от −13 до −22 градусов. Со среды, 11 ноября, максимальная отметка на градуснике составит −4 градуса, минимальная — −11. Также начиная со среды 11 декабря и вплоть до воскресенья 15 декабря в Омске будет идти снег. Максимальное количество осадков ожидается в среду.