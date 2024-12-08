В Молдове выпал снег: Чудо произошло во время открытия Рождественской елки в Оргееве

Торжественное открытие Рождественской елки в Оргееве началось оркестром фанфар в исполнении Дедов Морозов.
Как всегда в такие праздники, горожане получили яркие поздравления и много хороших пожелание.
Татьяна Кочу, мэр Оргеева:
«От зажжения Рождественской ели нас отделяют считанные мгновения! Мы старались, как всегда, чтобы это была самая красивая рождественская ель в стране! И мы сохраняем эту традицию, начиная с 2015 года, когда мэром Оргеева стал Илан Шор».
Павел Вережану, экс-мэр Оргеева:
«Жители Оргеева умеют не только хорошо работать, но и весело проводить свободное время! Наша команда, команда Илана Шора всегда рядом с вами»!
Вадим Фотеску, депутат парламента:
«В канун Рождества и новогодних праздников хотелось бы пожелать, чтобы Оргеев продолжал развиваться, и мы для этого сделаем все возможное! Поздравляем вас! Желаем вам добра, тепла, мира и благополучия»!
Алексей Лунгу, лидер партии Шанс:
«Хочу пожелать вам, чтобы конец этого года был богатым и полным эмоций, а, чтобы новый 2025 год был полон позитива, чтобы мы все были едины и помогали друг другу»!
Марина Таубер, депутат парламента, один из лидеров Блока Победа:
«Стало доброй традицией встречаться и собираться всем вместе в такие праздники. И по традиции, мы говорим вам “добрый вечер “от имени Илана Шора и всех наших коллег.
2024 год, который уходит, был нелегким. Но мы постарались продолжить все проекты, которые были запущены Иланом Шором и что бы ни было в стране, мы, его команда, думаем о вас.
Мы хотим видеть вас всегда радостными и счастливыми и много работаем, чтобы так и было. Мы вас благодарим за поддержку, которую вы нам оказываете.
Дед Мороз зажигает самую высокую елку в Молдове, а в это время пошёл снег — чем не Рождественское чудо".
Жителей города поздравил с праздником почетный мэр Оргеева, лидер блока Победа Илан Шор:
— Скажем спасибо уходящему году, потому что он дал нам и радости, и улыбки, были и горести, и огорчения. Я хочу пожелать, чтобы у каждого в душе была такая же теплота, как огоньки на этой ёлке"!