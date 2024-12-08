В Перми вручили краевые премии в сфере искусства и культуры

В Перми прошла церемония торжественного вручения краевой премии в сфере искусства и культуры. Заслуженные награды лауреатам вручил глава региона Дмитрий Махонин. Специальным гостем церемонии стала известная актриса Катерина Шпица.
В краевом Минкульте сообщили, что за главную профессиональную награду боролись писатели, артисты, музыканты, художники, кинематографисты, творческие коллективы и авторы проектов в сфере культуры Пермского края. Экспертная комиссия выбрала самые заметные проекты и достижения по итогам 2023 года.
Победителям присвоили звание «Лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства», почетные знаки и дипломы, а также денежную премию. В прошлом году ее размер составил около 250 тыс. руб. Сумму премии ежегодно повышают с учетом индекса потребительских цен.
В число 29 лауреатов вошли: номинация «Литература» — писатель Сергей Тупицын, номинация «Театр» — Коми-Пермяцкий драматический театр, номинация «Музыка» — камерная опера «Танго с коровами», номинация «Изобразительное искусство» — художник Виктор Кузин, номинация «Кино» — киноальманах «Молотов коктейль», номинация «Инклюзивный проект» — фестиваль «Полет без границ», номинация «Сохранение и пропаганда культурного наследия Пермского края» — Чайковский центр развития культуры, номинация «Проект» — фестиваль «Efest», номинация «Детский и молодежный проект» — фестиваль «Медвежонок».
За личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Пермского края награду получила бывший краевой министр культуры Лидия Лисовенко.
Премию Пермского края в сфере искусства и культуры учредили в 1995 году.