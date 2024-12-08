В Перми вручили краевые премии в сфере искусства и культуры

Победителям присвоили звание «Лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства», почетные знаки и дипломы, а также денежную премию. В прошлом году ее размер составил около 250 тыс. руб. Сумму премии ежегодно повышают с учетом индекса потребительских цен.