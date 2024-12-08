Поезда будут ходить между новыми станциями метро в Минске с интервалом 5−7 минут

Скоро в Минске откроют три новые станции метро, а накануне сообщили, что предварительно интервал между поездами в час пик будет составлять 5 минут, в обычное время — 6−7 минут, пишет sb.by.
Минчане до конца года получат новогодний подарок — откроются три новые станции метро. Речь идет о станциях «Аэродромная», «Неморшанский Сад» и «Слуцкий Гостинец».
Сообщается, что эти станции находятся в 99 процентной готовности. Кстати, их платформы оборудованы ДАСами — дверями автоматическими станционными. Это значит, что дверцы откроются лишь после того, как поезд остановится.
По предварительной информации, интервал между поездами на этих станциях в час пик будет составлять 5 минут, в обычное время — 6−7 минут. Если будет необходимо, то интервал скорректируют.
Станция «Аэродромная» находится на пересечении улицы Теслы и проспекта Мира и является самой крупной на Зеленолужской линии. Ширина платформы — 10 метров, протяженность — 106.
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