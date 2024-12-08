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В Самаре вводят жесткий контроль за бесперебойной работой автобусов

Глава Самары Иван Носков обозначил новые правила для подрядчиков, занимающихся пассажирскими перевозками.

И.о. главы Самары Иван Носков заявил, что новые подрядчики, выигравшие конкурсы на перевозку пассажиров, будут работать под жестким контролем.

С 1 января 2025 года на линию должны выйти 300 новых автобусов, 188 автобусов большого класса и 112 — среднего класса. Представитель департамента транспорта городской администрации подтвердил, что формат договоров с подрядчиками изменен, они будут работать по брутто-контрактам, то есть получать деньги за соблюдение графиков выхода, графиков движения и наличия на линии определенного количества автобусов. Ранее город заключал нетто-контракты, в раках которого учитывалось только количество перевезенных пассажиров, а остальное оставлялось на усмотрение перевозчика.

«Вводится жесткий контроль за работой перевозчиков. Будем проверять соблюдение графика, состояние подвижного состава, возможность безналичной оплаты проезда. Предупреждая возможные вопросы, сразу говорю — штрафы предусмотрены», — предупредил Иван Носков.

Новые автобусы выйдут на маршруты №№ 2, 9, 24, 34 и новый маршрут № 90, «Парк Дружбы народов — исторический центр — автостанция “Аврора”.