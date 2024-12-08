В Самаре вводят жесткий контроль за бесперебойной работой автобусов

С 1 января 2025 года на линию должны выйти 300 новых автобусов, 188 автобусов большого класса и 112 — среднего класса. Представитель департамента транспорта городской администрации подтвердил, что формат договоров с подрядчиками изменен, они будут работать по брутто-контрактам, то есть получать деньги за соблюдение графиков выхода, графиков движения и наличия на линии определенного количества автобусов. Ранее город заключал нетто-контракты, в раках которого учитывалось только количество перевезенных пассажиров, а остальное оставлялось на усмотрение перевозчика.