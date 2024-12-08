В Самаре вводят жесткий контроль за бесперебойной работой автобусов

И.о. главы Самары Иван Носков заявил, что новые подрядчики, выигравшие конкурсы на перевозку пассажиров, будут работать под жестким контролем.
С 1 января 2025 года на линию должны выйти 300 новых автобусов, 188 автобусов большого класса и 112 — среднего класса. Представитель департамента транспорта городской администрации подтвердил, что формат договоров с подрядчиками изменен, они будут работать по брутто-контрактам, то есть получать деньги за соблюдение графиков выхода, графиков движения и наличия на линии определенного количества автобусов. Ранее город заключал нетто-контракты, в раках которого учитывалось только количество перевезенных пассажиров, а остальное оставлялось на усмотрение перевозчика.
«Вводится жесткий контроль за работой перевозчиков. Будем проверять соблюдение графика, состояние подвижного состава, возможность безналичной оплаты проезда. Предупреждая возможные вопросы, сразу говорю — штрафы предусмотрены», — предупредил Иван Носков.
Новые автобусы выйдут на маршруты №№ 2, 9, 24, 34 и новый маршрут № 90, «Парк Дружбы народов — исторический центр — автостанция “Аврора”.