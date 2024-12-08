В Уфе спасатели вывели с опасного льда компанию подростков

Накануне, 7 декабря, спасатели Госкомитета по ЧС спасли компанию подростков. По информации ведомства, семерых несовершеннолетних вывели со льда, когда те играли в хоккей на озере Кустаревское.
В настоящий момент толщина льда составляет 9 см, тогда как для катания на коньках лед должен быть не тоньше 12 см. Также на нем не должно быть трещин и пор. С детьми провели беседу и рассказали о рисках игр на льду.
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