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В Уфе спасатели вывели с опасного льда компанию подростков

Об этом сообщили в Госкомитет по ЧС Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 7 декабря, спасатели Госкомитета по ЧС спасли компанию подростков. По информации ведомства, семерых несовершеннолетних вывели со льда, когда те играли в хоккей на озере Кустаревское.

В настоящий момент толщина льда составляет 9 см, тогда как для катания на коньках лед должен быть не тоньше 12 см. Также на нем не должно быть трещин и пор. С детьми провели беседу и рассказали о рисках игр на льду.

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