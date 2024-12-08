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В Омске достраивается дом для переселенцев и поликлиника

Объекты должны быть завершены до конца декабря.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Виталий Хоценко и члены регионального правительства оцени строительную готовность двух важных объектов. В Омске по улице 6-я Станционная достраивается дом для переселенцев и поликлиника в поселке Входной.

Напомним, дом на 6-й Станционной предназначен для переселенцев из аварийного жилья. В нем будет 218 квартир. Как сообщил в своем телеграм-канале Виталий Хоценко, дом уже полностью готов и до конца декабря жители уже смогут отпраздновать новоселье.

Поликлиника для взрослых и детей в микрорайоне Входной рассчитана на 250 пациентов. Здесь будут принимать и взрослых, и детей. Объект уже полностью достроен, сейчас здесь устанавливают мебель и оборудование. Поликлиника должна заработать к концу января.