В Омске достраивается дом для переселенцев и поликлиника

Поликлиника для взрослых и детей в микрорайоне Входной рассчитана на 250 пациентов. Здесь будут принимать и взрослых, и детей. Объект уже полностью достроен, сейчас здесь устанавливают мебель и оборудование. Поликлиника должна заработать к концу января.