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Прямой рейс из Минска в Сиань запустят в декабре

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Авиарейсы из Минска в Сиань запустит авиакомпания Air China с 28 декабря текущего года, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций (РСТО).

Источник: Sputnik.by

Самолеты будут вылетать каждую субботу в 20:40 из минского аэропорта, а прилетать в Сиань на следующий день в 10:00 по местному времени. Время в пути — 8 часов 20 минут.

Выполнять рейсы планируется на лайнере Airbus A330. Стоимость билета в одну сторону начинается от 564 евро.

Сиань — крупный город в центральной части Китая и столица провинции Шэньси. В нем проживает более 12 миллионов человек. Это один из самых древних городов Поднебесной и мира, ему более 3100 лет.

В Сиане находился конец Великого шелкового пути. На местах археологических раскопок в окрестностях города были найдены древние гробницы, среди которых знаменитый мавзолей императора Цинь Шихуанди c терракотовой армией.

Рейс в Сиань станет третьим направлением для белорусско-китайских авиакомпаний.

Напомним, в данный момент Air China выполняет рейсы из Пекина в Минск, а с 16 декабря «Белавиа» начнет летать в Урумчи. Также с лета этого года прорабатывается запуск рейса на китайский курорт Санья (остров Хайнань).

туризм и отдых