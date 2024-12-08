Белорус Протас из «Вашингтона» сделал две голевые передачи в своем 200 матче НХЛ

Белорусский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас помог своему клубу одержать победу в матче регулярного чемпионата НХЛ. К слову, это был 200-й матч белоруса в Национальной хоккейной лиге.
На площадке соперника «Вашингтон» обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 4:2.
Алексей Протас сделала две голевые передачи на Тома Уилсона. Всего у белоруса 15 ассистентских баллов в текущем первенстве. Еще в его бомбардирском активе 9 голов, всего — 24 очка.
«Вашингтон» вышел на первое место в Западной конференции и во всей лиге.
Ранее мы писали, что синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз погоды на неделю с 9 по 15 декабря: «До середины декабря настоящей зимы в Беларуси не будет».
Еще рассказали, что политолог дал прогноз на 10 лет для Беларуси, сказав о сохранении мира.
Узнайте также, что белорусском фильме 1977 года «Три веселых смены» можно увидеть руины Мирского замка, быт пионерского лагеря и пионеров- «индейцев».