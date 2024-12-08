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Поп-певица Seville записала саундтрек «Гори, гори» для сериала «Дайте шоу»

Новая песня поп-певицы Seville, получившей известность в качестве участницы дуэта Artik & Asti, стала саундтреком для сериала «Дайте шоу». Его премьера состоялась в интернете 6 декабря.

Источник: Звук

Новая песня поп-певицы Seville, получившей известность в качестве участницы дуэта Artik & Asti, стала саундтреком для сериала «Дайте шоу». Его премьера состоялась в интернете 6 декабря.

Текст песни «Гори, гори» выстроен вокруг сложной ситуации в отношениях, участники которых балансируют на грани и постоянно причиняют друг другу боль. Сюжет композиции вдохновлен событиями сериала, сообщает НСН.

«Дайте шоу» рассказывает об изнанке популярности, телевизионной журналистики и разговорных шоу. Над проектом работали Андрей Золотарев, Дмитрий Литвиненко и Юлия Савенкова.

Ранее в этом году Севиль одержала победу в шоу перевоплощений Маска (2020-…). Участница дуэта Artik & Asti скрывалась в костюме Енота.