Поп-певица Seville записала саундтрек «Гори, гори» для сериала «Дайте шоу»

Новая песня поп-певицы Seville, получившей известность в качестве участницы дуэта Artik & Asti, стала саундтреком для сериала «Дайте шоу». Его премьера состоялась в интернете 6 декабря.
Текст песни «Гори, гори» выстроен вокруг сложной ситуации в отношениях, участники которых балансируют на грани и постоянно причиняют друг другу боль. Сюжет композиции вдохновлен событиями сериала, сообщает НСН.
«Дайте шоу» рассказывает об изнанке популярности, телевизионной журналистики и разговорных шоу. Над проектом работали Андрей Золотарев, Дмитрий Литвиненко и Юлия Савенкова.
Ранее в этом году Севиль одержала победу в шоу перевоплощений Маска (2020-…). Участница дуэта Artik & Asti скрывалась в костюме Енота.