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На трассе Джубга-Сочи изменят схему движения из-за ремонта участка

На следующей неделе будет изменена схема движения на трассе Джубга-Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор Черноморье.

Для устранения просадки дорожного полотна закроют две полосы в прямом направлении. Транспортный поток перенаправят на встречную полосу движения, с последующим возвратом через специально оборудованный разрыв в дорожном ограждении.

Автомобилисты, выезжающие из центра Сочи, будут сворачивать в районе развилки с дорогой на «Спутник» и возвращаться на основной маршрут уже за пределами ремонтного участка. Для водителей, следующих из Адлера, схема движения останется прежней.

По информации Упрдор, данная мера поможет снизить нагрузку на дорожное полотно и увеличить пропускную способность трассы, а также ликвидировать заторы на ремонтируемом участке.

Ранее стало известно, что на данном участке дороги ввели режим ЧС из-за последствий оползня.