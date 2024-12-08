На трассе Джубга-Сочи изменят схему движения из-за ремонта участка

Для устранения просадки дорожного полотна закроют две полосы в прямом направлении. Транспортный поток перенаправят на встречную полосу движения, с последующим возвратом через специально оборудованный разрыв в дорожном ограждении.
Автомобилисты, выезжающие из центра Сочи, будут сворачивать в районе развилки с дорогой на «Спутник» и возвращаться на основной маршрут уже за пределами ремонтного участка. Для водителей, следующих из Адлера, схема движения останется прежней.
По информации Упрдор, данная мера поможет снизить нагрузку на дорожное полотно и увеличить пропускную способность трассы, а также ликвидировать заторы на ремонтируемом участке.
Ранее стало известно, что на данном участке дороги ввели режим ЧС из-за последствий оползня.