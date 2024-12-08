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В Вороново водитель погиб, когда машина перевернулась и скатилась в воду

Водитель погиб в Вороново: машина перевернулась и скатилась в водоем.

Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП произошло 8 декабря в Вороново, что в Гродненской области, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

ДТП произошло 8 декабря около 4.00 утра. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля «Audi» не справился с управлением. Машина съехала на обочину, перевернулась и упала в водоем.

Установлено, что в момент аварии в автомобиле находился только водитель. Он погиб.

Обстоятельство произошедшего на месте происшествия выясняет следственно-оперативная группа. Саму машину из воды достали спасатели.

Ранее мы писали, в Могилевской области пассажирка авто утонула, когда машина перевернулась и съехала в водоем.

Еще рассказали, что синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз погоды на неделю с 9 по 15 декабря: «До середины декабря настоящей зимы в Беларуси не будет».

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