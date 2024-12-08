В Вороново водитель погиб, когда машина перевернулась и скатилась в воду

Смертельное ДТП произошло 8 декабря в Вороново, что в Гродненской области, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
ДТП произошло 8 декабря около 4.00 утра. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля «Audi» не справился с управлением. Машина съехала на обочину, перевернулась и упала в водоем.
Установлено, что в момент аварии в автомобиле находился только водитель. Он погиб.
Обстоятельство произошедшего на месте происшествия выясняет следственно-оперативная группа. Саму машину из воды достали спасатели.
Ранее мы писали, в Могилевской области пассажирка авто утонула, когда машина перевернулась и съехала в водоем.
Еще рассказали, что синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз погоды на неделю с 9 по 15 декабря: «До середины декабря настоящей зимы в Беларуси не будет».
Узнайте также, что белорусском фильме 1977 года «Три веселых смены» можно увидеть руины Мирского замка, быт пионерского лагеря и пионеров- «индейцев».