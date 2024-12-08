Ростовская область стала самым добрым регионом России

— Конечно же, дело не только в близости к новым регионам и СВО. Мы близки по духу, близки всем сердцем. Город Шахты признан самым добрым муниципалитетом, проект «Животные зоны СВО» победил в номинации «МЫВМЕСТЕ-Россия», а его автор Евгения Михайлова везет еще и специальный приз «Народное признание», — прокомментировал Юрий Борисович.