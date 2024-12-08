В парке в центре Волгограда начали работу снежные горки

В воскресенье, 8 декабря, в Центральном парке культуры и отдыха для посетителей открылись снежные горки. Любимая многими поколениями зимняя забава будет доступна любому желающему.
Покататься смогут и дети, но стоит учитывать пару нюансов. На горки не пустят с малышами до 3 лет, и всем детям до 12 лет включительно обязательно нужен сопровождающий.
Снег производят специальные генераторы. Он совсем не отличается от настоящего, поэтому тоже боится тепла и прямых солнечных лучей.
Снежные горки готовы принимать гостей ежедневно с 10.00 до 22.00.
Напомним, ЦПКиО почти готов к празднованию Нового года. В субботу, 7 декабря, открылась резиденция Деда Мороза. Волшебник будет целый месяц принимать у себя детей. Кроме того, на территории парка начал работу ледовый каток площадью 2500 кв. м и вместимостью до 500 человек.