В парке в центре Волгограда начали работу снежные горки

Напомним, ЦПКиО почти готов к празднованию Нового года. В субботу, 7 декабря, открылась резиденция Деда Мороза. Волшебник будет целый месяц принимать у себя детей. Кроме того, на территории парка начал работу ледовый каток площадью 2500 кв. м и вместимостью до 500 человек.