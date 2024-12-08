Тренер ФК «Ростов» прокомментировал итоги прошедшей половины чемпионата

Тренер футбольного клуба «Ростов» прокомментировал итоги прошедшей половины чемпионата. О своих впечатлениях Валерий Карпин рассказал в интервью Матч ТВ.
По словам наставника «желто-синих», от первой половины сезона чемпионата Российской Премьер-Лиги «хотелось бы большего». Валерий Карпин добавил, что даже при не совсем удачном отрезке игра «Ростова» не соответствовала результатам.
— Могли набирать больше очков, — подытожил тренер.
Напомним, 7 декабря ростовские футболисты обыграли команду из Самары «Крылья Советов». Матч прошел на домашнем поле и завершился со счетом 3:1. Игра проходила в рамках 18 тура Российской премьер-лиги сезона 2024/2025.