Солистка Epica заявила, что новый альбом группы посвящен «переизобретению» себя

Симона Симонс, известная как лид-вокалистка симфоник-метал-группы Epica, рассказала о работе коллектива над новым альбомом. По словам артистки, запись пластинки уже завершена.
Симонс отметила, что Arcana, первый сингл с альбома был вдохновлен колодой карт Таро, принадлежащей басисту Epica Робу ван дер Лоо. Именно он сделал расклад для артистки, и ей показалось интересным написать об этом песню.
Несмотря на то, что Epica уже некоторое время пишут о «духовных поисках», эту тему они прежде не затрагивали, передает Blabbermouth. Продюсером альбома станет Йост ван ден Брук, ставший для Epica «почти что седьмым участником».
По словам солистки, работа над альбомом шла в домике в Голландии, который музыканты арендовали на некоторое время. При записи вокала ей очень помогло то, что ван дер Лоо четко понимал, чего хочет от нее добиться, и летнее время, так как зимой и осенью «все болеют». Симонс призналась, что записывала некоторые песни на предыдущих альбомов с больным горлом, но не раскрыла, какие именно.
Дата премьеры следующей пластинки Epica пока не разглашается. Тем не менее последний лонгплей коллектива Omega увидел свет в 2021-м.
Ранее металкор-группа Shadows Fall выпустила первый сингл за 16 лет.