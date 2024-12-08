Солистка Epica заявила, что новый альбом группы посвящен «переизобретению» себя

По словам солистки, работа над альбомом шла в домике в Голландии, который музыканты арендовали на некоторое время. При записи вокала ей очень помогло то, что ван дер Лоо четко понимал, чего хочет от нее добиться, и летнее время, так как зимой и осенью «все болеют». Симонс призналась, что записывала некоторые песни на предыдущих альбомов с больным горлом, но не раскрыла, какие именно.