Группа «Кипелов» представила новую программу в Санкт-Петербурге

Группа «Кипелов» представила в Санкт-Петербурге новую программу «Весы судьбы», концерт прошел в стиле хеви-метал. Об этом 8 декабря сообщил корреспондент «Известий».
«Программа — там представлены песни из наших последних двух макси-синглов “Часы судного дня” и “Весы судьбы”. Она будет на них основана, плюс сыграем проверенные временем хиты», — сообщил музыкант и лидер группы Валерий Кипелов.
Несмотря на возраст Кипелова, в октябре ставшего прадедушкой, он и его команда не собираются покидать карьеру. Группа продолжает гастролировать и писать новые песни.
Как рассказал гитарист Андрей Голованов, «Весы судьбы» записали не сразу, некоторые песни лежали в столе со времен пандемии.
«Все мы сидели по домам и что-то, какую-то идею мне прислал Манякин, я ее что-то попробовал, посмотрел, дополнил. Изначально идея одного, может в паре, а потом занимаемся все вместе», — объяснил Голованов.
Таким же образом была написала и песня «Ночь в душе твоей», без которой не обходится ни один концерт.
«Мы все такие молодые, 22 года назад, смотришь на всё это дело, думаешь, неужели это все когда-то было. Мы не наиграны были, но прикольно!» — признался барабанщик Александр Манякин.
Поклонники во время концерта, выражая свой восторг, срывали голоса. Новая программа «Кипелова» обеспечила петербуржцам впечатление на долгое время.
14 декабря группа «Кипелов» презентует «Весы судьбы» в Москве на новой для команды площадке «Live Арена».
Ранее, 23 ноября, рок-группа «КняZz» выступила в Москве перед несколькими тысячами поклонников, представив новую программу «Волшебная книга».