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В Омске ввели новую схему движения в районе бульвара Архитекторов

В воскресенье, 8 декабря 2024 года, мэр Сергей Шелест в личном телеграмм-канале обратил внимание автомобилистов на запуск новой схемы движения на участке Левобережья в районе бульвара Архитекторов.

Согласно представленному градоначальником описанию, при движении по улице Крупской стал доступен правый поворот на бульвар Архитекторов при движении от улицы Дмитриева с дальнейшим правым съездом в сторону метромоста.

«Отдельно обращаю внимание: движение на данном участке будет организовано только в одностороннем режиме. Встречный проезд для транспорта запрещен», — подчеркнул Сергей Шелест.

По оценке мэра, такой вариант позволит увеличить динамику движения в описанной части Левобережья Омска при движении как в сторону Ленинградского моста и моста имени 60-летия Победы.

Напомним, в начале декабря 2024 года стало известно о продлении сроков реконструкции дороги по бульвару Архитекторов до конца 2025 года.