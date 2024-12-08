В Омске ввели новую схему движения в районе бульвара Архитекторов

Согласно представленному градоначальником описанию, при движении по улице Крупской стал доступен правый поворот на бульвар Архитекторов при движении от улицы Дмитриева с дальнейшим правым съездом в сторону метромоста.
«Отдельно обращаю внимание: движение на данном участке будет организовано только в одностороннем режиме. Встречный проезд для транспорта запрещен», — подчеркнул Сергей Шелест.
По оценке мэра, такой вариант позволит увеличить динамику движения в описанной части Левобережья Омска при движении как в сторону Ленинградского моста и моста имени 60-летия Победы.
Напомним, в начале декабря 2024 года стало известно о продлении сроков реконструкции дороги по бульвару Архитекторов до конца 2025 года.