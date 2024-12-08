Жителей Таганрога предупредили о плановых отключениях электроэнергии

Электричества также не будет и в четверг, 12 декабря. Отключения пройдут с 9 до 17 часов по адресам: 21-й Мариупольский пер., 1−17б, 20-й Мариупольский пер., 1−20, 19-й Мариупольский пер., 1−20, 18-й Мариупольский пер., 1−39, 17-й Мариупольский пер., 1−56, 16-й Мариупольский пер., 1−40, 15-й Мариупольский пер., 1−28, ул. Таврическая, 1, 9а, 21, 27, 31, 32б, 44, 43, ул. Бериева, 1−10, ул. Паустовского, 1−57, ул. Шолоховская, 4−28, ул. Ф. Раневской, 1−9, ул. Семейная, 9−11, ул. В. Ткачука, 7−12.