Жителей Таганрога предупредили о плановых отключениях электроэнергии

Жителей Таганрога предупредили об отключении электроэнергии. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети глава администрации города Светлана Камбулова.
В понедельник, 9 декабря с 9 до 17 часов без электричества останутся жители домов по адресам: ул. М. Жукова, 171−219, 172−210, пр. 2-й Линейный, 170−220, 73−97, пр. 18-й Квартальный, 1−9, 2−10, пр. 3-й Линейный, 169−211, 74−100, пр. 19-й Квартальный, 1−21, 2−40, пр. 4-й Линейный, 73−113, 170−220, ул. 3-я Линия, 169−187, 184−200, пер. 12-й Новый, 21−63, 22−80, пер. 13-й Новый, 27−63, 28−68, пер. 11-й Новый, 23−63, 24−64, 17-я Садовая площадка, 1а-11а, 2а-12а, 18-я Садовая площадка, 1а-11а, 2а-12а, 19-я Садовая площадка, 1а-11а, 2а-12а.
Электричества также не будет и в четверг, 12 декабря. Отключения пройдут с 9 до 17 часов по адресам: 21-й Мариупольский пер., 1−17б, 20-й Мариупольский пер., 1−20, 19-й Мариупольский пер., 1−20, 18-й Мариупольский пер., 1−39, 17-й Мариупольский пер., 1−56, 16-й Мариупольский пер., 1−40, 15-й Мариупольский пер., 1−28, ул. Таврическая, 1, 9а, 21, 27, 31, 32б, 44, 43, ул. Бериева, 1−10, ул. Паустовского, 1−57, ул. Шолоховская, 4−28, ул. Ф. Раневской, 1−9, ул. Семейная, 9−11, ул. В. Ткачука, 7−12.