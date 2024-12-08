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Бастрыкин запросил доклад расследования нападения собак на маму с ребенком в Уфе

Стая животных долгое время обитала на улице Зорге в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование опубликованной информации о нападении бездомных собак на ребенка и женщину в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, ЧП произошло на улице Зорге в Уфе, когда стая животных напала на пострадавших. Собак удалось отогнать, из-за чего никто не пострадал. Сообщается также, что собаки долгое время живут в районе, однако никто не принял никаких мер по отлову.

В настоящий момент организована проверка случившегося. Глава СК Башкирии Владимир Архангельский должен предоставить доклад о результатах.

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