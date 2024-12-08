Бастрыкин запросил доклад расследования нападения собак на маму с ребенком в Уфе

По предоставленным данным, ЧП произошло на улице Зорге в Уфе, когда стая животных напала на пострадавших. Собак удалось отогнать, из-за чего никто не пострадал. Сообщается также, что собаки долгое время живут в районе, однако никто не принял никаких мер по отлову.