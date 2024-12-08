Белорусская теннисистка Виктория Азаренко входит в новый сезон: рассказывает о воспитании сына, интенсивно тренируется и увлекается верховой ездой

35-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко приступила к тренировкам и готовится начать полноценных теннисный сезон 2025 года.
«Утро», — так коротко, но оптимистично подписала Виктория селфи в социальных сетях. Она запечатлела себя на корта.
Виктория в полном порядке. Фото: социальные сети Виктории Азаренко.
А ранее она порадовала своих поклонников видеороликами с тренировок. Этим белоруска ответила на беспокойство тех, кто волновался относительно продолжения ее карьеры.
Виктория приступила к интенсивным тренировкам. Фото: кадр видео социальных сетей Виктории Азаренко.
Напомним, что Виктория сравнительно долго не играла. Она снялась 11 сентября на турнире в мексиканской Гвадалахаре с матча против россиянки Камиллы Рахимовой из-за проблем с плечом.
Это был ее последний матч в сезоне 2024. Ее лучшими достижениями уходящего года стали полуфиналы в Брисбене, Майми и Берлине. Виктория закончила сезон на высоком 20-м месте в рейтинге.
Кстати, за время перерыва и восстановления в жизни Виктории произошли несколько приятных событий. В сентября ее переизбрали в Совет игроков WTA, что подчеркивает авторитет белоруски.
Виктория не оставляла свое увлечение верховой ездой.
Азаренко увлекается верховой ездой. Фото: социальные сети Виктории Азаренко.
«В его глазах я вижу доверие, в его шаге я обретаю свободу», — так она подписала серию снимков, где стоит рядом с лошадью.
Но главная забота Виктории — воспитание сына Лео. Мальчик растет и, конечно же, требует все больше внимания. 19 декабря ему исполнится 8 лет.
На днях она призналась:
— Мой сын Лео не хочет обниматься со мной перед сверстниками.
Сыну Виктории скоро исполнится 8 лет. Фото: социальные сети Виктории Азаренко.
Азаренко добавила, что в тот момент, когда она находится на хоккейном матче сына, тот делает вид, что она не его мама.
— Мы все еще родственники или…? — пошутила Виктория.
А еще она попросила помощи у поклонников в своих соцсетях.
Виктория сказала, что ей нужно, чтобы подписчики помогли ей выбрать «удобное кресло для футбольной мамы». Лео, как известно, увлекается футболом.
Вот с такими заботами Азаренко постепенно входит в свой новый теннисный сезон.
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