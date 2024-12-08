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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко входит в новый сезон: рассказывает о воспитании сына, интенсивно тренируется и увлекается верховой ездой

Белоруска Виктория Азаренко рассказала, как тренируется и воспитывает сына.

Источник: Комсомольская правда

35-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко приступила к тренировкам и готовится начать полноценных теннисный сезон 2025 года.

«Утро», — так коротко, но оптимистично подписала Виктория селфи в социальных сетях. Она запечатлела себя на корта.

Виктория в полном порядке. Фото: социальные сети Виктории Азаренко.

А ранее она порадовала своих поклонников видеороликами с тренировок. Этим белоруска ответила на беспокойство тех, кто волновался относительно продолжения ее карьеры.

Виктория приступила к интенсивным тренировкам. Фото: кадр видео социальных сетей Виктории Азаренко.

Напомним, что Виктория сравнительно долго не играла. Она снялась 11 сентября на турнире в мексиканской Гвадалахаре с матча против россиянки Камиллы Рахимовой из-за проблем с плечом.

Это был ее последний матч в сезоне 2024. Ее лучшими достижениями уходящего года стали полуфиналы в Брисбене, Майми и Берлине. Виктория закончила сезон на высоком 20-м месте в рейтинге.

Кстати, за время перерыва и восстановления в жизни Виктории произошли несколько приятных событий. В сентября ее переизбрали в Совет игроков WTA, что подчеркивает авторитет белоруски.

Виктория не оставляла свое увлечение верховой ездой.

Азаренко увлекается верховой ездой. Фото: социальные сети Виктории Азаренко.

«В его глазах я вижу доверие, в его шаге я обретаю свободу», — так она подписала серию снимков, где стоит рядом с лошадью.

Но главная забота Виктории — воспитание сына Лео. Мальчик растет и, конечно же, требует все больше внимания. 19 декабря ему исполнится 8 лет.

На днях она призналась:

— Мой сын Лео не хочет обниматься со мной перед сверстниками.

Сыну Виктории скоро исполнится 8 лет. Фото: социальные сети Виктории Азаренко.

Азаренко добавила, что в тот момент, когда она находится на хоккейном матче сына, тот делает вид, что она не его мама.

— Мы все еще родственники или…? — пошутила Виктория.

А еще она попросила помощи у поклонников в своих соцсетях.

Виктория сказала, что ей нужно, чтобы подписчики помогли ей выбрать «удобное кресло для футбольной мамы». Лео, как известно, увлекается футболом.

Вот с такими заботами Азаренко постепенно входит в свой новый теннисный сезон.

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