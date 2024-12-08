В честь директора омского планетария назвали астероид

Астероид 605499, открытый в 2011 году, будет носить имя директора омского планетария Владимира Крупко. С таким предложением к авторам открытия, Тимуру Крячко и Борису Сатовскому обратился Андрей Никифоров, работник новосибирского планетария имени Анны Кикиной.
Владимир Крупко много лет не только возглавляет планетарий, но и занимается просветительской деятельностью. Омский планетарий открыл дорогу к звездам многим поколениям омичей, среди которых немало тех, кто профессионально связал свою жизнь с астрономией.
Андрей Никифоров — один из воспитанников Владимира Крупко. Как сообщает «12 канал», он лично приехал в Омск, чтобы вручить своему учителю свидетельство, в которое вписано его имя.