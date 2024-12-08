Бюст разведчика и дипломата Вячеслава Трубникова открыли в Иркутске

В Иркутске состоялось открытие памятника уроженцу областного центра. Как сообщила в своем тг-канале министр культуры региона Олеся Полунина, с инициативой установки бюста выступил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Идею также поддержали в региональном отделении РВИО и мэрии Иркутска.
— Сегодня открыли бюст Героя Российской Федерации, уроженца города Иркутска, разведчика и дипломата, генерала Армии Вячеслава Трубникова. На открытие приехали дочь Мария Трубникова. Она отметила, что это памятник «Вере и верности», — написала министр культуры.
Бюст находится на перекрестке улиц Волгоградской и Муравьева в Иркутске-2 рядом с авиационным заводом. Кстати, там в свое время работал отец разведчика. А в доме по соседству жила семья Трубниковых.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Улан-Удэ разбираются в конфликте школьников. Что именно произошло между учениками одного из городских образовательных учреждений неизвестно.