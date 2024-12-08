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Бюст разведчика и дипломата Вячеслава Трубникова открыли в Иркутске

Бюст открыли по инициативе Нарышкина.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске состоялось открытие памятника уроженцу областного центра. Как сообщила в своем тг-канале министр культуры региона Олеся Полунина, с инициативой установки бюста выступил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Идею также поддержали в региональном отделении РВИО и мэрии Иркутска.

— Сегодня открыли бюст Героя Российской Федерации, уроженца города Иркутска, разведчика и дипломата, генерала Армии Вячеслава Трубникова. На открытие приехали дочь Мария Трубникова. Она отметила, что это памятник «Вере и верности», — написала министр культуры.

Бюст находится на перекрестке улиц Волгоградской и Муравьева в Иркутске-2 рядом с авиационным заводом. Кстати, там в свое время работал отец разведчика. А в доме по соседству жила семья Трубниковых.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Улан-Удэ разбираются в конфликте школьников. Что именно произошло между учениками одного из городских образовательных учреждений неизвестно.