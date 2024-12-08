Диетолог назвала топ-5 ошибок тех, кто решил любой ценой похудеть к Новому году

Отчаянное желание похудеть за оставшиеся пару недель уходящего 2024-го может привести к серьезным последствиям для здоровья, предупреждает врач и и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова.
По ее словам, самая популярная ошибка — экстремально резкое ограничение калорийности питания, переход на 1000−1200 Ккал и меньше. Особенно часто к таким приемам прибегают люди, которые привыкли есть все без ограничений в сумме на 2500−3000 Ккал.
«Помните, что снижение ежедневной калорийности питания должно проходить постепенно, с последовательным сокращением не более чем на 20% неделя за неделей. В противном случае примерно через месяц вы можете заработать серьезные нарушения работы пищеварительной, иммунной и гормональной систем», — говорит эксперт.
Что касается перехода на несбалансированные диеты — к этой категории относятся любые монодиеты: белковое или жировое питание, а также сыроедение на фруктах и овощах с полным исключением горячей пищи, злаков, хлеба и мясной продукции. Мещерякова говорит, что такие диеты — также стресс для организма, вызванный серьезным дисбалансом нутриентов, необходимых в ежедневном питании. Так например, белковая монодиета приводит к дефициту жиров и углеводов. А жиры отвечают за защитную функцию организма, поддержание температуры тела — их отсутствие в питании приводит к резкому снижению энергии (сонливость, недостаток сил, низкий эмоциональный фон, высокая раздражительность). Дефицит углеводов приводит к перепадам настроения, упадку сил.
Также не стоит за декабрь выполнять годовую норму физических нагрузок в спортивном зале. Те, кто прибегает к такому формату, ко всему прочему, добавляет к этому недостаточное и неполноценное питание. Ненормированные тренировки «до седьмого пота» быстро приведут к эмоциональному выгоранию и нарушению нервно-мышечной проводимости (быстрое утомление, недостаточное время для полного восстановления после нагрузки). В таком случае вместо наращивания мышечной массы и сжигания жировой ткани можно получить метаболические нарушения и сбои гормональной системы.
Необоснованный прием фармацевтических препаратов — мочегонных либо слабительных — вместо желаемого результата может привести к проблемам электролитного обмена, обезвоживанию, нарушению сердечного ритма и другим серьезным проблемам.
Еще один вариант — полный отказ от пищи. По словам врача, само по себе голодание часто используется как разгрузочно-диетическая терапия с целью решения ряда проблем со здоровьем. «Но не стоит путать разгрузочные дни (допустимы не более 3−4 раз в месяц) с длительным голоданием (на воде или на сухую). Второе рекомендовано с тщательной подготовкой и под врачебным наблюдением. Если же человек переходит на такой вариант голодания без подготовки, экстремально, это может привести, как минимум, к сильным головным болям, эмоциональной нестабильности, нарушению иммунитета, гормональному сбою», — отмечает Татьяна Мещерякова.
Как привести себя в форму к Новому Году правильно?
«Тактика снижения веса должна быть четкая и плавная: помните, что в большинстве случаев пусть и медленное сокращение объемов — гораздо более приятный и долгосрочный бонус, чем мгновенно сброшенные килограммы», — напоминает эксперт.
Здоровым способом до конца года еще можно скинуть 2−3 килограмма, если придерживаться нескольких правил. «Во-первых, рекомендую убрать из рациона питания любые виды простых углеводов (кондитерские и хлебобулочные изделия, сладкие десерты, конфеты, сдоба, печенье, шоколадки), а также сократить потребление животных жиров (жирные сорта мяса, сало, плотные зрелые сыры, жирная сметана, сливочное масло). Во-вторых, откажитесь от изобилия кофе, чая, энергетиков, пакетированных соков, лимонадов в пользу теплой или же горячей воды без добавок — это восстановит дефицит воды в организме и улучшит метаболизм. И наконец, возьмите за привычку выделять не менее 30 минут, а лучше 1 часа для простой физической активности (ходьба, занятия на велотренажере, зарядка)», — рекомендует диетолог.