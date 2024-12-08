Диетолог назвала топ-5 ошибок тех, кто решил любой ценой похудеть к Новому году

Еще один вариант — полный отказ от пищи. По словам врача, само по себе голодание часто используется как разгрузочно-диетическая терапия с целью решения ряда проблем со здоровьем. «Но не стоит путать разгрузочные дни (допустимы не более 3−4 раз в месяц) с длительным голоданием (на воде или на сухую). Второе рекомендовано с тщательной подготовкой и под врачебным наблюдением. Если же человек переходит на такой вариант голодания без подготовки, экстремально, это может привести, как минимум, к сильным головным болям, эмоциональной нестабильности, нарушению иммунитета, гормональному сбою», — отмечает Татьяна Мещерякова.