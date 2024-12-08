Оркестр имени Финберга будет выступать на Комаровском рынке в предновогодние дни

В рождественские и новогодние дни на Комаровском рынке Минска выступит Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени Михаила Финберга, пишет агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что оркестр будет давать концерты с 24 декабря в 13.00. Заместитель гендиректора по развитию Комаровского рынка Иван Ткачук сказал, что артисты представят программу под названием «Все впереди у нас с тобой»:
— Будут не только новогодние и рождественские композиции, но очень нежные и лиричные, отражающие вечные ценности — любовь, благодарность, взаимоуважение.
Он отметил, что концерты будут посвящены прекрасным дамам, у которых перед Новым годом много всяческих забот.
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