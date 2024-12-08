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Четырехдневную рабочую неделю введут в Японии для повышения рождаемости

В Японии нашли необычный выход из демографического кризиса. С 2025 года для государственных служащих рабочая неделя сократится ровно на один день, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

По мнению правительства, этот день граждане должны использовать не для отдыха, а для семьи, пишет CNN.

«Главной целью реформы является создание условий, при которых женщины смогут совмещать карьеру и материнство. В рамках инициативы также планируется расширить доступ к детским садам и финансировать программы по заморозке яйцеклеток».

говорится в публикации.

Эта мера стала частью более масштабных усилий Японии по борьбе с демографическим кризисом. В стране наблюдается рекордное снижение рождаемости: в 2023 году было зарегистрировано всего 758 тысяч новорожденных, что при населении в 124 миллиона человек является критическим показателем.

Правительство также рассматривает инициативы по сокращению рабочего времени для родителей и переходу на гибкие графики в других префектурах страны.

Многие социологи связывают постоянно падающую рождаемость с жесткой культурой труда в Японии и ростом стоимости жизни. Изнурительный рабочий день давно стал проблемой для корпораций Японии, где работники часто страдают от проблем со здоровьем и, в крайних случаях, от «кароши», термина, означающего смерть от чрезмерной работы.