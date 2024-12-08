Четырехдневную рабочую неделю введут в Японии для повышения рождаемости

Многие социологи связывают постоянно падающую рождаемость с жесткой культурой труда в Японии и ростом стоимости жизни. Изнурительный рабочий день давно стал проблемой для корпораций Японии, где работники часто страдают от проблем со здоровьем и, в крайних случаях, от «кароши», термина, означающего смерть от чрезмерной работы.