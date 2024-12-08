Умерла номинантка «Грэмми» в категории «Лучший новый артист» Анхела Альварес

В возрасте 97 лет скончалась певица Анхела Альварес, получившая известность в 2022 году. Именно тогда латинская премия «Грэмми» вручила ей награду в категории «Лучший новый артист».
О смерти исполнительницы сообщил ее внук, композитор Карлос Хосе Альварес. По его словам, она умерла мирно, в окружении близких и любящих людей. Что именно стало причиной ее ухода, не сообщается.
Анхела Альварес поставила рекорд, став первой обладательницей «Грэмми» в категории «Лучший новый артист» в возрасте 95 лет. Ее дебютный альбом вышел летом 2021 года, напоминает Variety. Внук Анхелы стал ее продюсером. Вместе с пластинкой свет увидел и документальный фильм о певице.
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