Гомельчанин выращивал наркосодержащие растения прямо в офисе, взятом в аренду

В Гомеле правоохранители задержали 39-летнего местного жителя, который выращивал наркосодержащие растения в офисе, сообщает МВД Беларуси.
«При осмотре арендуемого им офиса обнаружено помещение для выращивания наркосодержащих растений», — говорится в сообщении.
Были изъяты наркосодержащие растения, а также оборудование. В том числе емкости с грунтом, осветительные приборы.
Сообщается, что возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Проверяют также его причастность к сбыту.
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