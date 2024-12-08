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Гомельчанин выращивал наркосодержащие растения прямо в офисе, взятом в аренду

Гомельчанин выращивал наркосодержащие растения в офисе.

Источник: Комсомольская правда

В Гомеле правоохранители задержали 39-летнего местного жителя, который выращивал наркосодержащие растения в офисе, сообщает МВД Беларуси.

«При осмотре арендуемого им офиса обнаружено помещение для выращивания наркосодержащих растений», — говорится в сообщении.

Были изъяты наркосодержащие растения, а также оборудование. В том числе емкости с грунтом, осветительные приборы.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Проверяют также его причастность к сбыту.

Ранее мы писали, что в Вороново водитель погиб, когда машина перевернулась и скатилась в воду.

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