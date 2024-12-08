В Башкирии похолодает до −25 градусов

Во вторник, 10 декабря, ночью и днем местами пойдет небольшой снег. В ряде районов прогнозируют метель, на дорогах ожидаются снежные заносы, и накат, а также гололедица. Ночью похолодает до −7,-12 градусов, на юго-востоке — до −17, днем ожидается −3,-8 градусов.