В ближайшие дни в Башкирии похолодает до −25 градусов. Прогноз погоды опубликовали синоптики Башгидромета.
В понедельник, 9 декабря, местами пройдет небольшой снег, в некоторых районах республики будет гололед. Температура воздуха ночью составит −10,-15 градусов, местами −18,-23 градусов, днем −5,-10.
Во вторник, 10 декабря, ночью и днем местами пойдет небольшой снег. В ряде районов прогнозируют метель, на дорогах ожидаются снежные заносы, и накат, а также гололедица. Ночью похолодает до −7,-12 градусов, на юго-востоке — до −17, днем ожидается −3,-8 градусов.
В среду, 11 декабря, пройдет небольшой снег, местами — метель. Ночью температура воздуха составит −5,-10 градусов, на юго-востоке будет до −15, днем −3,-8.