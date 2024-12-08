На кинофестивале «Зимний» победил фильм «Операция “Холодно”

Дебют постановщицы и сценаристки Павлы Стратулат, ранее увезший с фестиваля «Маяк» призы за сценарий и женскую роль, составлен из простых, но эффектных дихотомий. У Агнии пламенное имя и теплая работа — а сердце холодное. В кадре сплошные снег и лед, а за кадром играет танго в духе Gotan Project, музыка по природе своей предельно горячая. На одном участке — исполинский дом с панорамными окнами и крохотная изба с одним окошком. Русский сказочный канон смешивается с «Паразитами» Пон Чжун Хо и «Убийством священного оленя» Йоргоса Лантимоса. Всю дорогу подтаивающая черная комедия в итоге разливается морем хтони. Как тут говорят, человек человеку рыба. Агния весь фильм себя сторонится: она отвергает феминитив «печница», а девочка Василиса при первой встрече недоверчиво к ней принюхивается и уточняет, точно ли она женщина. В конечном счете место под солнцем (оно выглядывает в последнем эпизоде) выдается героине только после того, как она сужает себя до биологической функции. У кого в этой ситуации в руках власть — вопрос открытый.