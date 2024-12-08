Можно ли оставлять гирлянду включенной на ночь, рассказали в МЧС

В ведомстве обратили внимание, что гирлянду нужно обязательно выключать: если случится резкий перепад напряжения, может произойти короткое замыкание и возгорание.
Также в МЧС рекомендуют ответственно отнестись к выбору электрического украшения. «На коробке обязательно должна быть указана вся основная информация о гирлянде — название, изготовитель, фирма, допустимые мощность и напряжение, назначение (что гирлянду можно использовать для украшения елки), ее длина. Также следует обратить внимание на обязательное наличие сертификата соответствия», — рассказали специалисты.
Кроме того, нельзя использовать гирлянды с поврежденными проводами, без лампочек. На безопасность эксплуатации украшения влияет даже то, насколько надежно закреплена ель: если она начнет падать и натянет провод, может произойти замыкание.
Также не рекомендуется окручивать ель несколькими гирляндами и одновременно включать их в сеть. Достаточно купить одну мощную, чтобы не спровоцировать перегрузку электрической сети и пожар.